Homem de 27 anos de idade se suicida em Mafra

Compartilhar no Facebook

Na sexta-feira, dia 08, por volta das 14h30, a Polícia Militar de Mafra e Corpo de Bombeiros se deslocaram até a comunidade terapêutica da Associação Terapêutica Novo Amanhecer (ATENA), na localidade de Rio Branco, onde supostamente um homem de 27 anos de idade, teria cometido suicídio.

No local foi confirmado o fato, sendo encontrado o corpo dependurado por uma corda, sem os sinais vitais, dentro de um dos banheiros da comunidade terap√™utica. A equipe de funcion√°rios e o Corpo de Bombeiros realizaram as manobras de reanima√ß√£o necess√°rias, por√©m sem √™xito. No local, tamb√©m compareceram a Policia Civil e o Instituto Geral de Per√≠cias. Segundo informa√ß√Ķes a v√≠tima encontrava-se em tratamento contra a depend√™ncia qu√≠mica.