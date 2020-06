Homem deu entrada no hospital com disparo de arma de fogo na cabeça

Na noite desta sexta-feira (12/06), por volta das 20h10min a Policia Militar de Mafra se deslocou até ao Pronto Atendimento do hospital São Vicente de Paulo, onde um homem deu entrada, com um disparo de arma de fogo em sua cabeça.

No local os funcionários do hospital, relataram que o motorista de um veículo VW/T Cross, placas de Campo do Tenente, chegou ao local e deixou no estacionamento, um homem de 26 anos de idade e fugiu do local.

Foi constatado que o referido homem estava com ferimento na cabeça, causado por disparo de arma de fogo.

O referido homem foi socorrido pela equipe médica, correndo risco de morte, sendo submetido à cirurgia e após internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Após informações levantadas pela Agência de Inteligência da Guarnição Especial de Mafra (Gemfa), se constatou que tanto o homem baleado, quanto o outro que o deixou no hospital, entraram em confronto armado com a Polícia Militar do Paraná em Campo do Tenente, numa operação de repressão ao tráfico de drogas. Policiais Militares de Campo do Tenente compareceram no Hospital e assumiram a ocorrência.