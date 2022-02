Homem é preso após comercializar drogas e pé de maconha em Rio Negro

Uma equipe de patrulhamento da PM de Rio Negro estava no bairro Estação Nova, momento em que visualizou um indivíduo com uma motocicleta em frente a uma residência que é conhecida por denúncias de tráfico de drogas.

Foi possível visualizar quando o masculino entregou dinheiro e recebeu algo em troca. Realizada a abordagem e com o condutor da motocicleta foi apreendido 01 bucha de maconha e 01 pedra de crack.

Com o masculino que fez a venda do entorpecente, foram apreendidas várias pedras de crack embaladas e prontas para comercialização, 01 “pé de maconha”, dois invólucros maiores do entorpecente crack, além de dinheiro trocado. Diante do exposto, dada voz de prisão e encaminhados com as drogas apreendidas à Delegacia de Rio Negro.