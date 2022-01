Homem é preso em flagrante no bairro Jardim América por lesões corporais e ameaça

Compartilhar no Facebook

Nesta segunda-feira, por volta das 21h50, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Paulo Heyse Filho, Vila Jardim América, para averiguar denúncia de violência doméstica.

No local os policiais conversaram com uma mulher de 76 anos de idade a qual apresentava várias lesões e hematomas, porém negava ter sido agredida.

Um homem de 65 anos, esposo da vítima tentou fugir pelos fundos da residência, sendo preso em flagrante por lesões corporais e ameaça, com as disposições constantes da Lei Maria da Penha e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Mafra para as providências cabíveis.