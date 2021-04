Homem é preso em flagrante por conduzir veículo sob efeito de álcool

Na segunda-feira (19), por volta das 19h20, a Polícia Militar de Mafra se deslocou até a Rua Germano Neudorf, Vila Nova, onde atendeu a um acidente de trânsito com danos materiais, envolvendo um ônibus conduzido por um homem de 29 anos e um veículo Fiat/Uno, conduzido por um homem de 54 anos de idade, o qual apresentava sinais visíveis de embriaguez alcoólica, e se recusou a fazer o teste de bafômetro, tendo por várias vezes tentado fugir do local do acidente, tanto com o veículo, como a pé.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Foi lavrado o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BOAT), o Auto de Constatação de Embriaguez e adotadas as Medidas Administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O condutor foi preso em flagrante por conduzir veículo sob efeito de álcool e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para às providências cabíveis.