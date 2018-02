Homem morre ao ser picado por cobra na localidade de Rio do Toldo

Um homem de aproximadamente 45 anos de idade, foi picado por uma cobra da espécie Jararaca, onde acabou sofrendo parada cardiorrespiratória e veio a entrar em óbito.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Esta ocorrência foi atendida pela equipe do Corpo de Bombeiros Voluntários de Itaiópolis, por volta das 18h30min da última segunda-feira (05/02).

Ao ser acionada, aonde um homem havia sido picado por um animal peçonhento (cobra), a equipe dos bombeiros voluntários se deslocaram até o local do acontecido na localidade do Rio do Toldo no Bom Sucesso.

Os moradores para ganhar tempo e sabendo da gravidade, trouxeram a vitima com veículo próprio de encontro aos bombeiros e repassaram para a ambulância, que o conduziram até o hospital São Antônio.

Durante o deslocamento o homem sofreu parada cardiorrespiratória e recebeu reanimação cardiopulmonar até a chegada do hospital. Os bombeiros tentaram reanimá-lo por mais de uma hora, mas o homem não resistiu e veio a óbito.