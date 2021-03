Homem morre após capotar carro no Jardim América

Compartilhar no Facebook

No sábado, 27, por volta das 20h50, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Rivadavia Haymussi, Vila Jardim América, onde atendeu a um acidente de trânsito com vítima, envolvendo um veículo Fiat/Uno Mille, que era conduzido por um homem de 31 anos de idade, o qual perdeu o controle do veículo vindo a capotar e ficando preso nas ferragens.

O condutor foi desencarcerado e removido ao Pronto Atendimento do Hospital de Mafra pelo Corpo de Bombeiros de Mafra, porém não resistiu aos ferimentos e veio a óbito após dar entrada na emergência daquele hospital.

