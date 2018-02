Homem morre carbonizado no interior de Itaiópolis

Por volta das 21h25min da última quarta-feira (07/02), o Corpo de Bombeiros Voluntários de Itaiópolis, receberam uma chamada, informando sobre um incêndio numa residência, na localidade de Rio da Areia de Cima, distante 40 quilômetros do centro da cidade.

De imediato os bombeiros se deslocaram até ao local, procurando o melhor trajeto, para chegar o mais rápido possível, com duas viaturas, uma de combate rápido ao incêndio e outra de apoio.

Os moradores com a chegada dos bombeiros informaram ter visto o corpo do morador e que já havia morrido carbonizado pelas chamas.

A equipe dos bombeiros voluntários, depois de tomadas as medidas de segurança, iniciaram o combate com a primeira viatura e minutos depois com a chegada da segunda viatura, conseguiram extinguir totalmente as chamas.

A residência era construída em alvenaria, media cerca de 15 metros quadrados, e mais uma varanda medindo cerca de 10 metros quadrados.

Devido o óbito do morador os Bombeiros Voluntários acionaram a Polícia Militar, Polícia Civil e Instituto Geral de Perícias, para serem tomadas as medidas cabíveis com a situação da ocorrência.