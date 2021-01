Homem perde a vida em colisão entre carro e caminhão na BR-280 em Mafra

Um grave acidente tirou a vida de um homem de 47 anos de idade na noite desta quarta-feira, em Mafra.

A colisão na BR-280, por volta das 20h, no Campo da Lança, próximo à empresa Kromberg & Schubert, envolveu um Chevrolet/Celta com placas de Curitiba e um caminhão Iveco/Hi-Way.

No carro havia o homem de 47 anos, que ficou preso às ferragens e estava sem sinais vitais, falecendo no local. O outro ocupante é um jovem de 15 anos que ficou ferido na cabeça com edema e sangramento e escoriações no rosto e joelho esquerdo, mas saiu sozinho do veículo e foi encaminhado ao Hospital São Vicente de Paulo.

O Corpo de Bombeiros precisou cortar a porta do veículo para retirar o corpo que ficou sob responsabilidade do Instituto Geral de Perícias. Os militares verificaram que havia um cilindro de gás natural veicular no Chevrolet/Celta, o que inspirou cuidados devido o risco de incêndio. O motorista do caminhão, um homem de 44 anos, estava sem ferimentos.

* Informações do Corpo de Bombeiros