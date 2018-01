Homem portava arma de fogo em lanchonete colocando em riscos frequentadores

Compartilhar no Facebook

Na noite do último domingo a Policia Militar de Rio Negro foi solicitada para comparecer a uma lanchonete na Rua Sete de Setembro, conforme denúncia de dois frequentadores, havia um elemento trajando bermuda e camiseta, portando uma arma de fogo, tipo pistola e de forma ostensiva, manuseava a arma e meio aos frequentadores, colocando em risco a integridade física dos mesmos.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

No local foi identificado o elemento e portava uma arma de fogo tipo pistola, marca Taurus, calibre 40, modelo PT 940C 3CA, registrada em nome do fundo penitenciário do estado de Santa Catarina.

O elemento mostrou documento comprovando ser Agente Penitenciário do estado de Santa Catarina e informou que trabalha no presídio de Joinville. Ele apresentou documentação de autorização para portar arma de fogo.

No momento da abordagem o elemento portava a arma no bolso da bermuda, sendo que uma parte da arma ficava ostensiva, podendo ser percebida facilmente e consumia bebida alcoólica (cerveja).

O elemento apresentava forte hálito etílico, arrogância, exaltação irônica e dificuldade de comunicação (falava rápido e com dispersão). Ele foi advertido quanto à falta de cautela no porte da referida arma de fogo e orientado a pagar sua conta e se retirar do local o que foi acatado de imediato.