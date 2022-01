Homem tenta agarrar menina de nove anos em Mafra e pai da criança deteve o agressor

Compartilhar no Facebook

Na terça-feira, 18, por volta das 19h10, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Avenida Coronel José Severiano Maia, Centro, para averiguar denúncia de uma situação de vias de fato (briga) entre dois homens.

No local, um homem de 39 anos de idade relatou aos policiais que foi encontrar sua filha de nove anos que estava vindo da casa de uma amiga e a encontrou correndo e chorando assustada, pois um homem a tentou agarrar, sendo que ele abordou o referido homem e o deteve até a chegada da PM.

Com o outro homem, este com 37 anos, foi encontrada uma faca, sendo o mesmo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Mafra para as providências cabíveis.