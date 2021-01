Homens responderão criminalmente após pesca proibida em Mafra

Compartilhar no Facebook

Nesse sábado (02), a Polícia Militar Ambiental realizou policiamento na represa São Lourenço e na localidade de Colônia Brito, em Mafra.

Com objetivo de prevenir e coibir a pesca predatória no período de reprodução dos peixes (Piracema) foram realizadas abordagens a pessoas e veículos, sendo constatado uma irregularidade ao abordar dois masculinos na localidade de General Brito, com 18 kg de peixes.

Diante dos fatos foram realizados os procedimentos cabíveis, sendo que os envolvidos responderão criminal e administrativamente.