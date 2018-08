Idosa de 81 anos foi ameaçada pelo filho

Neste domingo (19/08), por volta das 14h45min, a Polícia Militar de Itaiópolis se deslocou até a Localidade de Barra da Prata, interior daquele município, onde uma mulher de 81 anos de idade estava sendo ameaçada pelo seu filho de 59 anos de idade.

Durante o atendimento foi entregue aos policiais militares por familiares do agressor uma espingarda calibre 28, marca CBC com várias munições do mesmo calibre, de propriedade do mesmo.

O filho foi preso em flagrante por ameaça e porte ilegal de arma de fogo, com as disposições constantes na Lei Maria da Penha e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para às providências cabíveis.