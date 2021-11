Igreja é invadida por bandidos em Mafra

Compartilhar no Facebook

Na madrugada do √ļltimo dia 24, a Igreja Metodista Wesleyana, situada na Rua Pioneiro Jo√£o Batista da Costa, no bairro Vila Ivete em Mafra, foi invadida por bandidos que levaram diversos equipamentos essenciais para as atividades da igreja.

Os bandidos entraram pela janela dos fundos, retiraram a grade de proteção e os vidros da janela. O boletim de ocorrência foi feito na PM de Mafra, que investiga o caso.

A comunidade da igreja pede que a popula√ß√£o fique atenta nas redes sociais. Os equipamentos podem ser colocados √† venda. √Č importante ressaltar que comprar equipamentos sem proced√™ncia pode caracterizar crime de recepta√ß√£o.

Foram furtados os seguintes equipamentos:

Projetor Epson (cor preta)

Viol√£o Tagima Woodstock (cor de fogo)

Contrabaixo Strinberg (cor azul)

Contrabaixo Grovs (cor vermelha)

TV 42 polegadas (marca Philco)

TV 32 polegadas (marca Samsung)

Notebook (marca Semp Toshiba)

Ventilador/circulador de ar (marca Brit√Ęnia)

Confira fotos dos equipamentos:

