Incêndio atinge casa no bairro Vila Nova

Por volta das 9h desta sexta-feira, o Corpo de Bombeiros de Mafra se deslocou até a Rua Gustavo Adolfo Friedrich, bairro Vila Nova, para atender a solicitação de incêndio em edificação unifamiliar mista com cobertura em telhas de barro, medindo cerca de 137m².

As chamas atingiram 18m² da parte posterior da edificação compreendendo dispensa, banheiro e varanda. Na chegada ao local encontrava-se o 3º Sgt BM Bruno, qual havia desligado a energia e mantido as portas e janelas fechadas evitando a propagação das chamas.

O combate foi realizado com uma adutora e duas linhas de ataque utilizando 2.000 litros de água compreendendo a extinção e rescaldo, sendo orientado o proprietário para que um eletricista faça a manutenção da rede elétrica antes de religar. Após a coleta de todas as informações necessárias para o relatório e perícia, deixando o local em segurança as guarnições retornaram ao quartel para prontidão. O Corpo de Bombeiros contou ainda com o apoio da PMSC no auxílio ao trânsito.