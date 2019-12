Incêndio destrói paiol no alto de Mafra

1 de 3

No início da noite do último sábado (14/12) por volta das 18h40min à equipe do Corpo de Bombeiros de Mafra, foi acionado para atender um incêndio num paiol a Rua Basílio Celestino de Oliveira e colocava em risco a residência ao lado.

As chamas se concentravam num paiol de aproximadamente 20 metros quadrados de madeira. No seu interior, havia um forno a lenha, o qual estava sendo utilizado pelos moradores e atrás e aos lados do mesmo estavam estocadas as toras de lenha. Estas toras de lenha entraram em ignição e as chamas atingiram o telhado de Eternit e as paredes de madeira e se não fossem extintas a tempo, o fogo se alastraria para a residência de aproximadamente 150 metros quadrados, construída em parede e meia com o paiol.

Foi utilizados 2.500 litros de água para o combate e rescaldo e após orientações e depoimentos necessários para a realização do posterior informe, as guarnições retornaram ao batalhão.