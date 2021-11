Incêndio em edificação na Bela Vista do Sul

Por volta das 04h30 desta segunda-feira (01), as Guarnições das viaturas ABTR-100, AT-15 e ASU-467 do Corpo de Bombeiros de Mafra foram acionadas pelo COBOM e se deslocaram até à localidade de Bela Vista do Sul, na Rua Dona Francisca S Nr, distante do Centro aproximadamente 25 quilômetros, para de atender ocorrência de incêndio em edificação.

No local constatou-se que o incêndio em fase de diminuição, havia atingido e consumido uma edificação antiga construída em madeira e com cobertura de telhas de barro.

O incêndio destruiu toda a edificação a qual não era habitada e não existia fornecimento de energia, sendo a área consumida de aproximadamente 60 metros quadrados. Após avaliação e gerenciamento dos riscos foi montado um estabelecimento com uma linha de ataque direta com dois lances de mangueiras de 1 ½ e também o mangotinho. Para extinção do incêndio onde foram utilizados aproximadamente 8000 litros de água. No interior da edificação não haviam móveis e após o controle do incêndio a realização do rescaldo, a tomada de informações e o registro de fotos, as Guarnições do Corpo de Bombeiros Militar, retornaram ao Quartel.