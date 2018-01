Invadiu residência armado com facão e pedaço de pau e reagiu a prisão

Compartilhar no Facebook

Por volta das 10h15min do último sábado a Policia Militar de Rio Negro, se deslocou até a Rua Dorival Thomaz no bairro Vila Ema, para atender uma ocorrência de invasão domiciliar armado de facão e pedaço de pau.

No local em contato com a vitima o mesmo relatou, que um elemento conhecido como “Negão”, invadiu sua residencia de posse de um facão e um pedaço de pau e passou a ameaçá-lo, bem como o seu outro irmão.

Eles entraram em vias de fato, sendo que “Negão” desferiu um golpe com o pedaço de pau e acertou o nariz de seu irmão, causando um pequeno corte. A vitima relatou ainda que o vulgo “Negão” quebrou ainda o vidro de uma Kombi de seu amigo.

Com a chegada da PM o vulgo “Negão” havia se evadido do local e foi encontrado pela equipe em sua casa. O elemento acabou se evadindo para a casa de seu tio, onde foi detido com resistência.

No momento da detenção o vulgo “Negão” reagiu com socos e chutes contra os policiais, sendo necessário o emprego da força física para conte-lo.

O elemento foi conduzido até a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, onde foi lavrado um termo circunstanciado de inflação penal. O infrator apresentava sinais que havia consumido entorpecentes, pois estava muito alterado e importunando toda a vizinhança, devido a seu estado alterado.

O detido foi mantido na delegacia até que ficasse mais calmo, onde o facão no foi encontrado.