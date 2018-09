Compartilhar no Facebook

Na noite desta quarta-feira (19/09), por volta das 21h30min a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Pioneiro João Matheus Leick, no bairro da Vila Nova, para atender uma ocorrência de roubo contra um pedestre.

No local em contato com um jovem de 18 anos de idade, o mesmo relatou que foi abordado por um casal, que deu a entender que estavam armados e lhe roubou o celular Motorola Moto G5 Plus e se evadiram em seguida.