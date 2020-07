Locais com maior incidência de furtos e acidentes de trânsito em Mafra no mês de junho

O comando da Guarnição Especial de Mafra (GEMFA) divulgou nesta quinta-feira (16) os dados sobre furtos e acidentes de trânsito, após levantamento mensal efetuado pela agência de inteligência apontando o índice de atendimentos efetuados pela Polícia Militar (PM) em Mafra, com o objetivo de dar transparência às atuações da PM, subsidiar o planejamento das ações e aplicação do efetivo e recursos no policiamento e também de orientar a população com medidas de prevenção.

Através do relatório mensal, é possível ter um panorama dos locais com a maior incidência de furtos como demonstrado no mapa, sendo 20 furtos registrados no mês de Junho/2020. Observa-se que a maior incidência dos furtos no mês de junho se concentrou nos bairros Restinga e Vila Nova.

A PM orienta as pessoas para que adotem medidas visando dificultar a ação de criminosos, como: alarmes, sistema de vídeo monitoramento, reforço das trancas em portas e janelas, cães de guarda, rede de vizinho, etc. Orienta ainda para que os moradores adotem hábitos de verificarem a movimentação de pessoas e veículos estranhos para o local onde moram e sempre que desconfiarem de atitudes suspeitas liguem para o telefone de emergência 190 ou acionem a PM através do aplicativo PMSC Cidadão.

Quanto aos acidentes de trânsito mantivemos em junho um alto índice de atendimentos, registrando aumento em comparação ao mês de maio, com um total de 45 acidentes, sendo 28 acidentes com danos materiais e 17 acidentes com lesões corporais, se verificando através do georeferenciamento que a maior incidência ainda se concentra nas áreas centrais do município (Centro Baixada e Alto de Mafra).

A falta de atenção ao dirigir, a distração com o uso de smartphones e o desrespeito às Leis de trânsito estão entre os maiores fatores de causas de acidentes.

Se levarmos em conta que estamos vivenciando toda a situação trazida pela Pandemia da Covid 19, e que o alerta é para que fiquemos em casa, para evitarmos as aglomerações, mantermos o distanciamento social, entre tantas outras recomendações, deveríamos ao certo verificar diminuição significativa no número de acidentes.

Para tanto a PM alerta aos motoristas que respeitem em primeiro lugar, a vida, depois ao próximo e também às Leis. Denuncie ao verificar irregularidades. Faça a sua parte para humanizarmos o trânsito.