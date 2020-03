Mãe denuncia filho de ser usuário de drogas

Nesta quarta-feira (04/03) a Policia Militar de Rio Negro foi solicitada para comparecer a Rua Governador Moises Lupion no bairro Estação Nova, para averiguação de uma denúncia de uma mãe sobre seu filho que é usuário de entorpecentes e o mesmo teria observado drogas em seu quarto.

A mãe relatou aos policiais que o filho ao usar drogas, fica agressivo e quebra diversos objetos da residência e ainda ameaça-a de morte e que o mesmo vem apresentando alterações de comportamento a anos.

A mãe relatou que seu filho já ameaçou policiais da patrulha escolar de morte e tem sido internado compulsoriamente no ano passado e também declarou que praticava o tráfico de drogas, onde já levou um quilo de drogas para dentro da residência e que estava com uma faca em sua cintura e que ninguém encostaria nele.

A Policia Militar solicitou a presença do Conselho Tutelar, visto que o mesmo é menor de idade. Enquanto o Conselheiro se deslocava até ao local o filho saiu e comentou para os policiais não conter o mesmo, visto seu evidente espírito beligerante.

Com a chegada do conselheiro e mediante pedido da mãe a policia adentrou a residência e iniciaram buscas no quarto do filho, sempre acompanhado da genitora. Durante buscas o filho retornou a residência e veio a investir contra um policial com a mão na cintura, fazendo gesto de saque.

O policial optou para não fazer uso de arma de fogo e conseguiu imobilizar o menor infrator, usando as técnicas de imobilização. Os policiais realizaram a busca da faca que o mesmo estava de posse, mas nada foi encontrado.

Nas buscas no quarto foi localizado um pequeno invólucro, contendo substância de características análoga a maconha.

O menor foi encaminhado a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro no veículo do Conselho Tutelar e acompanhado por um conselheiro.