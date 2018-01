Marido ameaçou mulher com uma faca no pescoço durante trajeto de veículo

No inicio da madrugada do último sábado, por volta das 00h40min, a Policia Militar de Rio Negro, foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica, na localidade de Campina dos Andrades na travessa Antônio Plunkoski.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

No local a vitima relatou que seu marido teria a ameaçada com uma faca no pescoço, durante o trajeto de automóvel pela via rural da Campina dos Andrade. Relatou ainda que estava com suas filhas de 15 e 03 anos de idade e seu filho de 11 anos.

A vitima relatou ainda que após a ameaçar com a faca, o marido também colocou a faca no pescoço da menor de 03 anos de idade.

Chegando ao local o agressor já havia se evadido, tomando rumo ignorado. A vitima com os três filhos foram encaminhados para a Casa do Menor para a sua segurança e foi orientada para as providencias cabíveis.