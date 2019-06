Menor de idade foi agredida com facada na mão

Na última terça-feira a Policia Militar de Rio Negro foi acionada via 190, relatando que uma menor de idade (feminina), foi vitima de uma agressão na Avenida Francisco Xavier da Silva no centro da cidade.

A menor foi vitima de agressão, recebendo um golpe de faca em sua mão direita e foi levada do Pronto Socorro com ferimento Grace e que nada foi pedido ou levado da mesma.

Os autores seriam dois masculinos, onde um deles estava com um uniforme escolar e outro com moletom preto e marrom e se evadiram sentido a Requinte.

Os policiais se deslocaram até o hospital, onde em contato com a vitima menor de idade, relatou que um dos envolvidos ela conhece e de posse das informações foi realizado patrulhamento para encontrá-lo. A vitima e sua mãe que a acompanhava foram orientados sobre as medidas cabíveis.

A equipe da PM localizou o agressor nas proximidades da rodoviária municipal, sendo localizados em suas vestes os objetos constantes.

Os policiais verificaram que foram furtados do Supermercado Mig, conforme imagens do sistema de vigilância do estabelecimento.

Diante dos fatos o abordado, admitiu a prática do tentado do roubo contra a menor e do furto no Mig.

Ele relatou que o roubo no Supermercado Mig teve a participação de um outro elemento que residia próximo a Associação Bom Jesus e teria sido que portava a faca e teria ferido a vitima (feminina menor).

Diante a agressividade do roubo, foi necessário o uso de algemas para segurança da equipe policial e terceiros e foi dado voz de prisão ao autor e encaminhado até a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, para serem tomadas as providencias cabíveis.