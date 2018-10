Mercearia foi visitada no bairro da Roseira

No final da tarde desta terça-feira a Policia Militar de Rio Negro, foi acionada para comparecer a Rua Ervino Paulo Weichutz no bairro da Roseira, onde o proprietário de uma mercearia foi alvo de assalto.

No local em contato com o proprietário o mesmo relatou aos policiais, que avistou uma motocicleta cinza, passar com dois elementos, onde pararam em frente ao comércio. Logo em seguida um dos elementos de pele clara e armado com revólver deram voz de assalto e roubou a quantia de R$ 200,00 e algumas carteiras de cigarros. Os elementos fugiram na motocicleta, tomando rumo sentido a Vila Rural.

A Policia Militar de Rio Negro foi informado que a motocicleta usada no assalto havia sido abandonada as margens da rua principal. Os policiais realizaram patrulhamento, porem nenhum suspeito foi localizado e a motocicleta foi entregue na Delegacia da Policia Civil de Rio Negro.