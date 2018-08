Monte de brita na via provoca acidente de motoqueiro

Compartilhar no Facebook

Na noite desta quinta-feira (09/08), por volta das 18h40min as guarnições de serviço do Corpo de Bombeiros de Mafra, foram acionadas para dar atendimento a um acidente de trânsito na Rua José Cássias Pereira no bairro da Vila Nova.

O condutor de 35 anos de uma motocicleta Yamaha de Mafra acabou caindo, devido a um monte de brita que ocupava parte da via.

A equipe dos Bombeiros encontrou o condutor caído sobre a via em decúbito dorsal, já sem o capacete e estava consciente e orientado, apresentando ferimentos nos membros superiores, esquerdo (mão) e membro inferior esquerdo região do terço médio anterior (joelho) e distal (tornozelo).

Após atendimento pré-hospitalar o motoqueiro foi encaminhado ao Hospital São Vicente de Paulo, para atendimento médico.