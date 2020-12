Motociclista colide em cachorro na BR-116, no bairro Faxinal

Por volta das 07h30 desta terça-feira, as guarnições do ASU-467 e AR-47 do Corpo de Bombeiros de Mafra deslocaram-se até a BR-116, km 08, bairro Faxinal, para prestar atendimento ao acidente de trânsito envolvendo a motocicleta Honda Biz de Mafra, tendo como condutora uma feminina de 22 anos, encontrada consciente e orientada em decúbito dorsal as margens da rodovia sendo amparada por populares, apresentava suspeita de fratura fechada na região dos arcos costais lateral direita.

Segundo relatos da vítima, um cachorro atravessou a pista vindo a colidir contra a motocicleta e por consequência houve a queda. O canino encontrava-se as margens da via, próximo ao local com ausência total dos sinais vitais.

Após atendimento pré hospitalar a paciente foi conduzida ao Hospital São Vicente de Paulo. O local e o veículo ficaram aos cuidados da equipe da Autopista.