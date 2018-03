Motoqueiro atropela criança na faixa de pedestre

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Uma desatenção de um motoqueiro resultou no atropelamento de um menor de 10 anos de idade, na noite do último domingo, por volta das 20 horas, no bairro Campo do Gado na Avenida General Plínio Tourinho.

O menor segundo informações de populares foi atropelado pelo motoqueiro, quando tentava atravessar a rua, onde um veículo passava no momento, parou para a passagem de pedestres.

O motoqueiro que vinha logo após o veículo, que parou para a passagem de pedestres na faixa, não parou no momento e ao fazer a ultrapassagem, veio atropelar o menino.

Segundo a Policia Militar, o motoqueiro além de atropelar o menino de 10 anos, não prestou socorro e fugiu a pé.

A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e encaminhou a vitima até o Hospital Bom Jesus de Rio Negro, para atendimento médico, onde segundo familiares o menino está bem.

A motocicleta consta no sistema de consultas como de propriedade de um masculino de 29 anos de idade identificado. A motocicleta após ser abandonada no local pelo condutor foi recolhida junto ao pátio do 2º Pelotão da PM.

A equipe da PM, enquanto se encontrava na sede do 2º Pelotão, dando continuidade aos documentos pertinentes ao acidente, momento que compareceu uma senhora, a qual se identificou como mãe do condutor da motocicleta.

A mãe prestou esclarecimento somente sobre o proprietário da motocicleta, mas não soube dizer aos policiais aonde seu filho seria localizado. A equipe da PM tentou localizá-lo, mas não obteve êxito.