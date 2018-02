Motorista de caminhão perde controle colidindo no canteiro do portal de Rio Negro

A Policia Militar foi acionada pela sala de operação, para atender uma solicitação de um motorista de um caminhão, que havia perdido o controle de direção e veio a danificar o canteiro do portal de Rio Negro.

Esta ocorrência aconteceu na noite da última quarta-feira, por volta das 20 horas, onde o motorista do caminhão Volvo, quando transitava pela Avenida General Plinio Tourinho, sentido centro ao bairro.

O motorista veio a perder o controle e chocou-se contra a mureta do canteiro do trevo de acesso a Rio Negro e não parou e continuou seguindo pela Rua Camarista Carlos Schneider, colocando em risco os pedestres e condutores que usava a pista.

Os pedestres detiveram o motorista, entre eles um Policia Militar de Mafra, onde em seguyida acionaram a PM de Rio Negro. O motorista apresentava visíveis sinais de embriagues, sendo acionado a Policia Rodoviária Federal, a qual cedeu o bafômetro para a realização do teste.

O motorista aceitou a realizar o teste de bafômetro, resultando em 1,07 MG/L, recebendo voz de detenção e foi encaminhado a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, para serem tomadas as medidas cabíveis desta infração de trânsito.

O caminhão estava com o pneu dianteiro furado o qual foi acionado o guincho do Autopista Planalto Sul e rebocado até a frente do 2º Pelotão da Policia Civil de Rio Negro, já que o interior do pátio não oferecia segurança por falta de estrutura física.