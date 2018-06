Motorista de Mitsubishi se perde na ponte da represa Usina São Lourenço

No último dia 31 de maio o motorista da camionete Mitsubishi L-200, placas da Fazenda Rio Grande do Paraná, passou o maior susto, quando transitava pela rodovia da BR-280, ao passar pela ponte da represa da Usina São Lourenço, acabou perdendo o controle do veículo e veio a bater no guarda corpo da ponte e caiu nas águas da represa. Felizmente o motorista de 48 anos de idade, conseguiu sair do veículo e não veio a sofrer nenhuma lesão aparente.

No sábado por volta das 11h30min a guarnição da viatura AR-24 do Corpo de Bombeiros de Mafra e a lancha coral, com equipamentos de busca/resgate/mergulho, seguiram para a retirada do veículo submerso nas águas da represa da Usina São Lourenço.

Com o apoio do mergulhador do 9º Batalhão de Bombeiros Militar de Canoinhas, foram iniciadas as buscas às 12h00, sendo encontrado o veículo às 13h30 a uma profundidade de aproximadamente 6 metros.

Com auxilio da Polícia Rodoviária Federal, para a segurança da operação foi efetuado o fechamento da rodovia e o mergulhador realizou a amarra do veículo que em seguida foi içado até a superfície com o auxílio de um Caminhão Munk, sendo executados os trabalhos às 16h45min com a chegada na base.