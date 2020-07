Motorista embriagado colidiu em veículo estacionado e foi preso em flagrante

Compartilhar no Facebook

No final da tarde desta terça-feira (07/07), por volta das 17h45min a Polícia Militar de Mafra se deslocou até a Rua Tabelião José Juraszek no bairro da Vila Nova, para atender um acidente de trânsito com danos materiais.

O motorista do veículo VW/Logus de 53 anos de idade, veio a colidir num Fiat/Pálio que estava estacionado. Durante o atendimento chegou ao local um homem de 72 anos, relatando que instantes antes a sua caminhonete Fiat/Strada, estava estacionada e foi atingida pelo veículo VW/Logus.

Ele relatou aos policiais que sua caminhonete Siat/Strada, estava estacionada na Rua Benemérita Etelvina Pinto no bairro Vila Nova, quando foi abalroada pelo veículo VW/Logus, sendo que o motorista fugiu do local.

O motorista do VW/Logus apresentava sinais visíveis de embriaguez, o que foi confirmado através do teste de bafômetro, que resultou em 1,41 Mg/L.

Foi lavrado o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BOAT) e adotadas as Medidas Administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O referido motorista foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para as providências cabíveis.