Motorista embriagado em contra mão foi preso em flagrante em Rio Negro

Na madrugada desta quinta-feira (24/01) a Policia Militar de Rio Negro realizava patrulhamento na Avenida XV de Novembro, quando visualizou um veículo VW/Fox, transitando em contra mão em frente ao 2º Pelotão da PM.

O motorista do veículo foi abordado e identificado o qual relatou que havia se envolvido numa briga e estaria procurando ajuda da Policia Militar. Os policiais perceberam que o referido motorista, apresentava sinais de embriagues, tais como, hálito etílico, fala enrolada, andar cambaleante e olhos vermelhos.

Foi oferecido o exame de bafômetro, resultando na quantia de 0,59 MG/L e o mesmo recebeu voz de prisão. Durante a confecção do boletim, compareceram ao 2º Pelotão da PM, dois elementos relatando que o referido motorista preso, havia batido em sua motocicleta estacionada na Travessa Sete de Setembro, próximo ao Ponto de Táxi. Já o outro elemento também relatou que estava estacionado com seu veículo VW/Gol na Travessa Sete de Setembro, quando este motorista preso, por vontade própria colidiu na lateral esquerda do seu carro.

Os dois elementos envolvidos no acidente, foram orientados quanto aos procedimentos cabíveis e o motorista detido foi conduzido até a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro.