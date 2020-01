Motorista encaminhado ao hospital após grave acidente com caminhão

Na madrugada desta terça-feira (21/01), por volta das 02h35min a equipe do Corpo de Bombeiros de Mafra atendeu um acidente na Rua João Matheus Leick no bairro Imbuial, envolvendo um veículo GM/Corsa Classic e um caminhão Volkswagen, placas de Mafra.

O motorista do veículo de 27 anos foi encontrado sentado no banco do condutor, sem o sinto de segurança e com o banco reclinado para trás e apresentava cheiro etílico.

Ele estava consciente, confuso, com ferimentos na face, corte na pálpebra do olho esquerdo, ferimento na região frontal do crânio e cortes e escoriações nos braços e contusão nos arcos costais (lesão torácica).

O motorista do veículo, após os atendimentos, pré-hospitalar, foi encaminhado ao hospital São Vicente de Paulo.

O motorista do caminhão de 57 anos, não sofreu lesões e ficou ao local para prestar esclarecimentos a PMSC.