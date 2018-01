Motorista estava dormindo no veículo e acabou assaltado

Na madrugada da última quarta-feira (24/01), por volta das 04h30min, a Policia Militar de Rio Negro, foi acionada para atender uma ocorrência de assalto, no bairro Volta Grande.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

No local em contato com a vitima a mesma relatou, que estava no pátio do Restaurante Fronteira, dormindo em seu veículo VW/Parati, quando foi surpreendido por 04 elementos.

Um deles de posse de uma pedra e outro com uma faca, deram voz de assalto e estes dois entraram no veículo. Um deles tomou a direção a Vila São Judas Tadeu e quando retornavam acabaram caindo numa valeta.

Conforme a vitima um dos envolvidos foi reconhecido, conhecido como vulgo “Negão”, onde após caírem na valeta, os dois fugiram para o mato e nada foi roubado.

A vitima apresentava dores de cabeça e foi encaminhado para o Pronto Socorro do Hospital Bom Jesus, para atendimento médico.