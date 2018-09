Motorista perde controle de veículo e capota na BR-280

Compartilhar no Facebook

Neste domingo (02/09), por volta das 12h10min, o Corpo de Bombeiros de Mafra foi acionado para atender, um acidente de trânsito, na rodovia da BR-280 na localidade de Tingui.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O motorista do veículo VW/Saveiro (32 anos), placas de Jaraguá do Sul, perdeu o controle do mesmo, quando seguia sentido a Rio Negrinho, acabou saindo da pista de rolamento e capotou barranco abaixo.

O motorista se encontrava no interior do veículo, amparado por um médico que passava pelo local, estava consciente e orientado, apresentando ferimentos na cabeça. Como passageira uma mulher de 68 anos de idade, já estava fora do veículo, sem lesões aparentes.

Após atendimento pré-hospitalar os bombeiros, conduziram o motorista ao Hospital São Vicente de Paulo, para atendimento médico.