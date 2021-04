Motorista perde o controle do veículo na BR-280 em Mafra

Por volta das 12h desta quarta-feira, a guarni√ß√£o do ABTR-100 deslocou-se ao km 157 da BR 280, localidade de Vila Pscheidt, para prestar atendimento ao acidente de tr√Ęnsito envolvendo o ve√≠culo Prisma, tendo como condutor um masculino de 43 anos (nacionalidade haitiana), qual nada sofreu permanecendo no local a fim de prestar esclarecimentos a PRF.

O condutor relatou que perdeu o controle do veículo na curva vindo a colidir contra o barranco, ocasionando danos materiais seguido de vazamento de combustível e interrompendo o fluxo da rodovia.

- CONTINUA AP√ďS A PUBLICIDADE -

A guarni√ß√£o desconectou a bateria, realizou a lavagem da pista, e efetuou a remo√ß√£o do ve√≠culo para libera√ß√£o do tr√°fego que estava com uma fila com mais de 5 km de ambos os lados. Ap√≥s a chegada da PRF a guarni√ß√£o repassou as informa√ß√Ķes e retornou ao Quartel.