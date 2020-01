Motorista perde o controle e colidiu em árvores na BR-116

Compartilhar no Facebook

Na madrugada desta segunda-feira (20/01), por volta das 02 horas a equipe do Corpo de Bombeiros Voluntários de Itaiópolis, foram acionados para prestar apoio a  Auto Pista Sul, Bombeiros de Papanduva e Policia Rodoviária Federal a acidente de trânsito na BR-116 no Rio da Estiva nas imediações do KM 30.

Um motorista de um veículo GM/Omega, placas de Itaiópolis, perdeu o controle e acabou saindo da pista e veio a colidir em árvores.

O motorista se encontrava encarcerado, estava inconsciente e com suspeita de traumatismo crânio encefálica e depois de resgatado foi encaminhado ao Hospital São Vicente de Paulo de Mafra.