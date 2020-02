Motorista se envolve em grave acidente em Mafra e foge do local

Compartilhar no Facebook

Na noite deste último domingo (23/02), por volta das 23h30min a guarnição do Corpo de Bombeiros de Mafra foi acionada via COBOM, para atender um acidente de trânsito na Rua Marechal Floriano Peixoto no centro da cidade, envolvendo uma colisão entre dois veículos.

A colisão envolveu o veículo Ford/Eco Sport prata, placas de Piên/PR, com duas pessoas em seu interior. O motorista de 41 anos de idade encontrava-se em pé, estava consciente e orientado, após procedimentos de atendimento pré-hospitalar assinou a ficha de recusa e permaneceu no local.

No banco traseiro, estava outro masculino de 51 anos, apresentava ferimento corto contuso na face, sinais vitais alterados sendo conduzido até UPA de Mafra, para receber tratamento médico.

O outro motorista envolvido do outro veículo, um GM/Captiva cor preta de Mafra, não foi identificado devido ao fato de ter se evadido do local. A Policia Militar de Mafra foi acionada e o acidente ficou aos seus cuidados.