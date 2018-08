Motorista sem CNH colidiu em poste em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Na noite desta segunda-feira por volta das 21h55min a Policia Militar de Rio Negro foi acionada pelos 190, onde um veículo havia colidido com um poste de iluminação pública na Avenida General Plinio Tourinho no bairro Bom Jesus.

No local a equipe da PM constatou a veracidades dos fatos, onde um veículo GM/Monza de cor cinza havia chocado contra o poste de iluminação pública. A equipe dos bombeiros já estava prestando atendimento ao motorista, que estava ferido no rosto e posteriormente foi até ao Hospital Bom Jesus para atendimento médico.

O motorista foi identificado e após consulta no sistema da Intranet foi constatado que o mesmo não era habilitado e o veículo GM/Monza, estava com o licenciamento em atraso e foi recolhido ao pátio do 2º Pelotão da Policia Militar de Rio Negro.