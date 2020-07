Mulher agride companheiro com pedaço de pau no Alto de Mafra

Compartilhar no Facebook

Na noite deste sábado (25/07), por volta das 19h30min a Polícia Militar de Mafra se deslocou até a Rua Tenente Ary Rauen, para atender uma ocorrência de violência doméstica.

No local uma mulher de 27 anos e seu companheiro de 32 anos, onde estavam discutindo sobre uma possível separação e o mesmo estava retirando os pertences da residência.

A mulher estava muito agitada e segundo relato do seu companheiro veio o agredir com um pedaço de pau, resultando num corte em sua testa, além de quebrar vários objetos na residência. Foi acionado o Corpo de Bombeiros de Mafra que prestou atendimento ao referido homem, sendo todos os envolvidos encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para serem tomadas as providências cabíveis.