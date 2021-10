Compartilhar no Facebook

Na sexta-feira (8), por volta das 17h30, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Benemérito Pedro Biscaia de Lima, Espigão do Bugre, onde uma mulher de 49 anos de idade relatou que foi ameaçada de morte pelo seu marido, um homem de 43 anos, o qual ainda tentou agredi-la fisicamente, porém, a vítima correu.

O referido homem foi preso em flagrante por ameaça, com as disposições constantes na Lei Maria da Penha e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Mafra para as providências cabíveis.