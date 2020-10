Mulher é encontrada morta e companheiro é preso por suspeita de feminicídio

Na manhã deste domingo (25), por volta das 11h15, a Polícia Militar de Mafra fazia rondas na Rua Jovino Lima, Vila Ferroviária, quando foi abordada por populares, que relataram o encontro de uma mulher de 25 anos de idade, caída no chão da sua residência, provavelmente morta.

Os policiais encontraram a referida mulher caída no chão sem os sinais vitais, com vários hematomas e com a face ensanguentada. Devido ao histórico de violência doméstica em desfavor do seu atual companheiro, a PM efetuou rondas e localizou o suspeito transitando a pé pela Rodovia BR-116, próximo a “Ponte dos Peixinhos”, na divisa com a cidade de Rio Negro-PR.

O referido homem, com 26 anos de idade, apresentava arranhões em suas costas, além de possuir várias passagens criminais e quando indagado sobre o crime, negou a autoria, sendo encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para apuração dos fatos. Foram acionados a Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias (IGP) de Mafra, que assumiram a ocorrência, permanecendo a PM no isolamento do local de crime.