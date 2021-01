Mulher é presa após agredir síndico com garfo em condomínio de Mafra

Compartilhar no Facebook

Nesta quarta-feira (27), às 22h45, a Polícia Militar se deslocou até um condomínio na Rua Vereador Antenor Rauen, bairro Vila Ivete, onde registrou uma tentativa de homicídio.

No local, uma mulher de 24 anos havia agredido com um garfo o síndico do condomínio, um homem de 45 anos de idade.

A vítima foi encaminhada para o Hospital com ferimentos na cabeça. No local, a autora alegou que foi impedida pelo síndico de entrar no condomínio. Diante dos fatos foi dada voz de prisão à feminina e conduzida a mesma para a Delegacia de Polícia Civil.