Mulher perde controle de veículo na BR-280 e colide em pinheiro

Na madrugada deste domingo, por volta das 01h45min o Corpo de Bombeiros de Mafra, foi acionado para atender um grave acidente na BR-280 – km 157 na localidade de Vila Pscheidt.

A condutora do veículo VW/Gol, placas de Mafra, Luciane Niedzielski de 19 anos de idade, veio a perder o controle do veículo e acabou saindo da pista e colidiu num pinheiro nas margens da rodovia.

A equipe do Corpo de Bombeiros encontrou a vitima, inconsciente e presa as ferragens do veículo, apresentava ainda ferimentos lacerantes na cabeça, membros superiores, suspeita de Traumatismo crânio encefálica e hemorragia interna.

Após desencarceramento e procedimentos de atendimento pré-hospitalar, a mesma foi conduzida ao Hospital São Vicente de Paulo.

O veículo VW/Gol que ficou bastante danificado, bem como documentos e pertences ficaram sob responsabilidade da Policia Rodoviária Federal, que também atendeu o acidente.