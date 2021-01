Mulher perde mais de R$ 12 mil em golpe do bilhete premiado em Mafra

Nesta terça-feira (12), por volta das 12h, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Vila Buenos Aires, onde uma senhora de 71 anos, supostamente teria sido vítima de estelionato, (Golpe do bilhete premiado).

No local foi conversado com a vítima, a qual relatou que estava andando pela Rua Pereira Oliveira, quando foi abordada por uma senhora, a qual pedia informações. Logo em seguida, um homem entrou na conversa e disse que havia sido sorteado em um prêmio da loteria e que estava com um bilhete premiado no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), e que dividiria o prêmio com elas, na condição que fosse pago a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Segundo o relato da vítima, foi feita uma ligação para comprovar a veracidade do bilhete. Após acreditar que o prêmio era real, a vítima, foi até sua residência acompanhada dos dois golpistas, onde coletou o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em espécie. Em seguida, foram até a cidade de Rio Negro- PR, e realizaram 03 (três) saques em agências bancarias distintas, totalizando o valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais). Que em certo momento, ao sair de uma das agências bancarias, a vítima não localizou mais os autores. No total foi subtraído a quantia de 12,5 (doze mil e quinhentos reais).

Foram colhidas informações junto à vítima, sobre as características físicas dos golpistas e os veículos usados no golpe. Diante dos fatos, foi lavrado o boletim de ocorrência. A Polícia Militar, Polícia Civil e Policia Rodoviária Federal estão trabalhando no caso.