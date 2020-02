Munícipe já pode entrar em contato com setores da Saúde de Mafra via WhatsApp

A Secretaria de Saúde de Mafra disponibiliza aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) de Mafra mais uma forma de contato com seus setores. Por meio dos números de celular listados abaixo, além de ligações normais, é possível entrar em contato com a Central de Marcação de Consultas/Exames, Farmácia Central, Policlínica, Centro de Especialidades Odontológicas, entre outros setores, através do aplicativo WhatsApp. Vale lembrar que os telefones fixos continuam funcionando e o aplicativo é apenas mais uma forma de contato entre as partes.

Confira na tabela abaixo números de telefone dos setores da Secretaria de Saúde.

RELAÇÃO DOS TELEFONES CELULARES DA SECRETARIA DE SAÚDE

CELULAR SETOR 47 – 98402-6147 Marcação de consultas/exames/TFD 47 – 98436-4708 Marcação de consultas/exames/TFD 47 – 98402-8384 Policlínica 47 – 98402-6250 Farmácia Central 47 – 98402-8765 Ouvidoria 47 – 98436-2917 Núcleo Materno Infantil 47 – 98402-7806 Transporte 47 – 98402-7089 Vigilância Epidemiológica 47 – 98402-7456 Centro de Atenção Psicossocial – CAPS 47 – 98402-7359 Visa (Vigilância Sanitária) 47 – 98402-6513 Centro de Especialidades Odontológicas – CEO 47 – 98436-4678 Serviço Social 47 – 98436-1040 Central de Abastecimento Farmacêutico 47 – 98436-4636 Gestão de Pessoas 47 – 98436-1038 Gestão