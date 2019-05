Ônibus da Viação Santa Clara foi assaltado no bairro Tijuco Preto

Compartilhar no Facebook

Neste mês de maio o ônibus da Viação Santa Clara, sofreu mais um assalto, sendo o terceiro em poucas semanas. O motorista do ônibus na noite desta sexta-feira (19/05), por volta das 23h10min, compareceu a 2ª Cia da PM de Rio Negro e relatou que foi assaltado por dois elementos.

Ele relatou quando parou o coletivo no ponto de ônibus próximo ao atacado Mig, quando adentraram dois elementos. Um dos elementos estava armado com um revolver preto e deu voz de assalto e roubou cerca de R$ 80,00.

Os elementos desferiram um soco no motorista e ordenaram que abaixasse a cabeça e não foi possível identificar as características dos mesmos. Eles fugiram a pé e atravessaram a BR com sentido ao bairro Alto.

O plantão policial repassou a equipe da PM que realizou patrulhamento e buscas, mas nenhum suspeito foi encontrado.