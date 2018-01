Pediu combustível em residência e na madrugada retornou e agrediu o proprietário

Compartilhar no Facebook

No último sábado por volta das 02h40min a Policia Militar de Rio Negro, se deslocou até a Linha Velha no bairro da Roseira ao lado da rodovia da BR-116, para atender um ocorrência de roubo numa referida residência.

A vitima relatou aos policiais que no período da tarde, um elemento chegou até a sua residência e pediu ajuda, dizendo que precisava de combustível e o mesmo providenciou a gasolina.

Na madrugada por volta das01h30min o mesmo elemento retornou até a residência, relatando que queria pagar o combustível e agradecer a ajuda. Ao abrir a porta o proprietário foi puxado pra fora da residência e passou a ser agredido com chutes e socos por um segundo elemento.

A vitima ficou relativamente inconsciente, mas conseguiu visualizar os dois elementos, roubando produtos do interior da residência. Os autores estavam num veículo Fiat, modelo antigo de cor branca, mas não conseguiu visualizar a placa. A vitima relatou que um dos autores ele já viu no bairro Alto, mas não soube precisar o nome.

A vitima estava com alguns ferimentos no rosto e relatou que seu pai o levaria ao hospital e dispensou apoio do SAMU ou de outra equipe. A equipe da PM orientou a vitima e realizou patrulhamento pelo bairro Alto, mas não localizaram tal veículo que ele descreveu.