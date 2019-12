Pegou o caminhão sem autorização e se envolveu em acidente

No início da tarde deste domingo (08/12), por volta das 13h20min a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Sete de Setembro, Vila Buenos Aires, para atender um acidente de trânsito.

No local o proprietário de um caminhão relatou ter deixado o mesmo com um homem de 24 anos de idade, para ser lavado e polido, na parte da manhã.

Conforme o proprietário do caminhão o mesmo saiu com o veículo sem sua autorização e se envolveu num acidente de trânsito e fugiu do local do acidente.

No local estava também a condutora do outro veículo envolvido no acidente. Os policiais militares prenderam em flagrante por apropriação indébita o homem de 24 anos e todos os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para as providências cabíveis.