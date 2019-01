Pegou quatro desodorantes e saiu sem pagar

Compartilhar no Facebook

A Policia Militar de Rio Negro foi acionada para comparecer na noite desta sexta-feira (25/01), por volta das 19h20min a Rua Dr. Vicente Machado na Farmácia e Drogaria Nissei AS, para dar atendimento a um roubo.

No local em contato com a farmacêutica a mesma relatou a equipe policial, que visualizou um elemento subtrair 04 desodorantes, colocar em seu bolso e sair sentido a via pública sem pagar.

Ela relatou que não é a primeira vez que isso acontece e que há filmagens do elemento cometendo o ilícito em outras ocasiões.

A solicitante foi orientada das medidas cabíveis e inclusive para comparecer á delegacia e denunciar a autoridade policial sobre as ocorrências de furto anteriores.

A equipe policial realizou patrulhamento nas proximidades atrás do suspeito, mas não lograram êxito em encontrar o elemento descrito pela solicitante.