PM Ambiental prende em flagrante caçador em Mafra

Na ├║ltima quarta-feira a Policia Militar Ambiental, prendeu em flagrante na localidade de Irara no interior de Mafra, um ca├žador por porte ilegal de arma de fogo e ca├ža n├úo permitida.

Uma equipe policial ambiental realizava patrulha rural na localidade de Irara, momento que ouviram c├úes latindo numa ├írea de mata. Logo em seguida foram avistados os c├úes de ca├ža saindo do mato, juntamente com um elemento, portando uma espingarda Boito Miura II, calibre 20 com bandoleira.

Em busca pessoal foi encontrado com o referido ca├žador, quatro muni├ž├Áes no bolso da camisa e mais duas na c├ómara da arma longa. Ao ser questionado o elemento confessou que chegou para ca├žar, quase meio hora antes da abordagem e os c├úes eram seus e o registro da arma estava irregular.

O referido ca├žador recebeu voz de pris├úo e foi encaminhado at├ę a Delegacia da Policia Civil de Mafra, para serem tomadas as providencias.